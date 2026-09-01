Animation nature Roi de la Forêt Champs-sur-Tarentaine-Marchal
mercredi 30 septembre 2026 · Champs-sur-Tarentaine-Marchal
Informations pratiques
Champs-sur-Tarentaine-Marchal
Animation nature Roi de la Forêt
Champs-sur-Tarentaine-Marchal Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 16:00:00
fin : 2026-09-30 18:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Dans le cadre de la programmation 2026 de l’événement Regard(s) sur le cerf , partez à la découverte du roi de la forêt lors d’une animation jeune public.
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Champs-sur-Tarentaine-Marchal 15270 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 78 76 33 info@tourisme-sumene-artense.com
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English :
As part of the 2026 program for the “Regard(s) sur le cerf” event, come discover the king of the forest during an activity for young audiences.
L’événement Animation nature Roi de la Forêt Champs-sur-Tarentaine-Marchal a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de Tourisme de Sumène Artense
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