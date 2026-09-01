Exposition Regards sur le cerf Champs-sur-Tarentaine-Marchal
vendredi 18 septembre 2026 · Champs-sur-Tarentaine-Marchal
Informations pratiques
Champs-sur-Tarentaine-Marchal
Exposition Regards sur le cerf
Brasserie Lunasol Champs-sur-Tarentaine-Marchal Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-09-18
Découvrez une exposition exceptionnelle de photos consacrées au cerf ! Les clichés, captés en milieu sauvage sont signés par deux photographes naturalistes professionnels Bastien Masson et Bastien Prévost.
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Brasserie Lunasol Champs-sur-Tarentaine-Marchal 15270 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 78 76 33 info@tourisme-sumene-artense.com
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English :
Discover an exceptional photo exhibition dedicated to deer! The photos, taken in the wild, were captured by two professional nature photographers: Bastien Masson and Bastien Prévost.
L’événement Exposition Regards sur le cerf Champs-sur-Tarentaine-Marchal a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Sumène Artense
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