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AGENDA · Champs-sur-Tarentaine-Marchal

Exposition Regards sur le cerf Champs-sur-Tarentaine-Marchal

vendredi 18 septembre 2026 · Champs-sur-Tarentaine-Marchal

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Adresse
Brasserie Lunasol
Ville
15270 Champs-sur-Tarentaine-Marchal
Département
Cantal
Tarif

Champs-sur-Tarentaine-Marchal

Exposition Regards sur le cerf

Brasserie Lunasol Champs-sur-Tarentaine-Marchal Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-09-18

Découvrez une exposition exceptionnelle de photos consacrées au cerf ! Les clichés, captés en milieu sauvage sont signés par deux photographes naturalistes professionnels Bastien Masson et Bastien Prévost.
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Brasserie Lunasol Champs-sur-Tarentaine-Marchal 15270 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 78 76 33  info@tourisme-sumene-artense.com

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English :

Discover an exceptional photo exhibition dedicated to deer! The photos, taken in the wild, were captured by two professional nature photographers: Bastien Masson and Bastien Prévost.

L’événement Exposition Regards sur le cerf Champs-sur-Tarentaine-Marchal a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de Sumène Artense

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