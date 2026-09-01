Informations pratiques

Champs-sur-Tarentaine-Marchal

Vernissage de l’exposition Regards sur le cerf

Brasserie Lunasol Champs-sur-Tarentaine-Marchal Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Découvrez une exposition exceptionnelle de photos consacrées au cerf ! Les clichés, captés en milieu sauvage sont signés par deux photographes naturalistes professionnels.

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Brasserie Lunasol Champs-sur-Tarentaine-Marchal 15270 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 78 76 33 info@tourisme-sumene-artense.com

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English :

Discover an exceptional photo exhibition dedicated to deer! The photos, taken in the wild, were captured by two professional nature photographers.

L’événement Vernissage de l’exposition Regards sur le cerf Champs-sur-Tarentaine-Marchal a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme de Sumène Artense