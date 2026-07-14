Animation nature, Sortie à la réserve naturelle Michel Brosselin Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré

Informations pratiques

Saint-Denis-du-Payré

Animation nature, Sortie à la réserve naturelle Michel Brosselin

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08

C’est l’été sur la Réserve ! Comme chaque année la réserve connait une période d’assèchement progressif de ses zones en eau. Venez découvrir ce moment si particulier de la vie de la Réserve.

C’est l’été sur la Réserve !

Comme chaque année la réserve connait une période d’assèchement progressif de ses zones en eau.

Un assèchement bénéfique pour le milieu.

L’assec permet la minéralisation des vases et l’aération du sol, évitant ainsi la prolifération de bactéries. Cela favorise le contrôle de micro-organismes et permet la limitation des algues et d’organismes pathogènes (cyanobactéries…). C’est un excellent moyen de lutte contre certaines maladies.

Cela permet aussi le développement de la biodiversité et notamment de Scirpe des marais, qui, au printemps est le support de nidification de la Guifette noire, de la Barge à queue noire ou du Vanneau huppé, et d’autres espèces d’anatidés (oies, cygnes ou canards), limicoles (chevaliers, échasses et avocettes) et autres passereaux.

Des espèces végétales rarissimes se développent sur les terres exondées qui, pour certaines, sont les seules connues en Vendée.

Venez découvrir ce moment si particulier de la vie de la Réserve .

Pôle des Espaces Naturels 2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 41 18 rn.saintdenisdupayre@lpo.fr

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English :

It?s summer on the Reserve! Like every year, the reserve is undergoing a period of gradual drying up of its wetlands. Come and discover this very special moment in the life of the Reserve.

L’événement Animation nature, Sortie à la réserve naturelle Michel Brosselin Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud