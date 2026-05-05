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Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville

Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville

Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Parking de l'aérodrome de Falaise

Adresse : Parking de l'aérodrome de Falaise DAMBLAINVILLE

Ville : 14620 Damblainville

Département : Calvados

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil Mercredi 13 mai, 09h30 Parking de l’aérodrome de Falaise Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T09:30:00+02:00 – 2026-05-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T09:30:00+02:00 – 2026-05-13T12:00:00+02:00

Accompagnés de la conservatrice, laissez-vous guider pour découvrir le patrimoine naturel de cette réserve composée de milieux particuliers. La saison est idéale pour observer la flore et les insectes qui la composent ! Ouvrez grand les yeux…

Munissez-vous de votre appareil photo, gourde, tenue adaptée à la météo (casquette, lunettes de soleil…).

Cette sortie est organisée en partenariat avec Unis-Cité.
Partenaires financiers : DREAL Normandie, Département du Calvados
(4km/2h30) – Niveau 1

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Accompagnés de la conservatrice, laissez-vous guider pour découvrir le patrimoine naturel de cette réserve composée de milieux particuliers. La saison est idéale pour observer la flore et les inse…

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