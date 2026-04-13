Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville
Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville mercredi 13 mai 2026.
Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil Mercredi 13 mai, 09h30 Parking de l’aérodrome de Falaise Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T09:30:00+02:00 – 2026-05-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T09:30:00+02:00 – 2026-05-13T12:00:00+02:00
Accompagnés de la conservatrice, laissez-vous guider pour découvrir le patrimoine naturel de cette réserve composée de milieux particuliers. La saison est idéale pour observer la flore et les insectes qui la composent ! Ouvrez grand les yeux…
Munissez-vous de votre appareil photo, gourde, tenue adaptée à la météo (casquette, lunettes de soleil…).
Cette sortie est organisée en partenariat avec Unis-Cité.
Partenaires financiers : DREAL Normandie, Département du Calvados
(4km/2h30) – Niveau 1
Parking de l’aérodrome de Falaise Parking de l’aérodrome de FalaisePas de descriptionDAMBLAINVILLE Damblainville 14620 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « l.palandri@cen-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 84 66 46 »}]
Accompagnés de la conservatrice, laissez-vous guider pour découvrir le patrimoine naturel de cette réserve composée de milieux particuliers. La saison est idéale pour observer la flore et les inse…
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