Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville

Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil Mercredi 13 mai, 09h30 Parking de l’aérodrome de Falaise Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T09:30:00+02:00 – 2026-05-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T09:30:00+02:00 – 2026-05-13T12:00:00+02:00

Accompagnés de la conservatrice, laissez-vous guider pour découvrir le patrimoine naturel de cette réserve composée de milieux particuliers. La saison est idéale pour observer la flore et les insectes qui la composent ! Ouvrez grand les yeux…

Munissez-vous de votre appareil photo, gourde, tenue adaptée à la météo (casquette, lunettes de soleil…).

Cette sortie est organisée en partenariat avec Unis-Cité.

Partenaires financiers : DREAL Normandie, Département du Calvados

(4km/2h30) – Niveau 1

Parking de l’aérodrome de Falaise Parking de l’aérodrome de FalaisePas de descriptionDAMBLAINVILLE Damblainville 14620 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « l.palandri@cen-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 84 66 46 »}]

Accompagnés de la conservatrice, laissez-vous guider pour découvrir le patrimoine naturel de cette réserve composée de milieux particuliers. La saison est idéale pour observer la flore et les inse…