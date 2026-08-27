UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angoulins

Animation Octobre Rose Angoulins

samedi 3 octobre 2026 · Angoulins

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Adresse
Rue de Verdun
Ville
17690 Angoulins
Département
Charente-Maritime
Tarif

Angoulins

Animation Octobre Rose

Rue de Verdun Angoulins Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Sensibilisation au dépistage du cancer du sein
  .

Rue de Verdun Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 80 25  contact@angoulins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Raising Awareness About Breast Cancer Screening

L’événement Animation Octobre Rose Angoulins a été mis à jour le 2026-08-27 par Nous La Rochelle

À voir aussi à Angoulins (Charente-Maritime)