AGENDA · Angoulins
Animation Octobre Rose Angoulins
samedi 3 octobre 2026 · Angoulins
Informations pratiques
Angoulins
Animation Octobre Rose
Rue de Verdun Angoulins Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Sensibilisation au dépistage du cancer du sein
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Rue de Verdun Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 80 25 contact@angoulins.fr
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English :
Raising Awareness About Breast Cancer Screening
L’événement Animation Octobre Rose Angoulins a été mis à jour le 2026-08-27 par Nous La Rochelle
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