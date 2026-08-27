Informations pratiques

Angoulins

Animation Octobre Rose

Rue de Verdun Angoulins Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Sensibilisation au dépistage du cancer du sein

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Rue de Verdun Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 80 25 contact@angoulins.fr

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English :

Raising Awareness About Breast Cancer Screening

L’événement Animation Octobre Rose Angoulins a été mis à jour le 2026-08-27 par Nous La Rochelle