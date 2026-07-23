Animation par l’amicale des sapeurs pompiers Parking de la salle polyvalente Billy-sur-Oisy
samedi 1 août 2026 · Parking de la salle polyvalente · Billy-sur-Oisy
Informations pratiques
Billy-sur-Oisy
Animation par l’amicale des sapeurs pompiers
Parking de la salle polyvalente 528 le Bourg Billy-sur-Oisy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 23:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Jeux gratuits pour les enfants de 18h à 19h, restauration et buvette sur place (sans réservation), retraite aux flambeaux à 22h30 et feu d’artifice à 23h suivi d’un bal animé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers. Entrée libre .
Parking de la salle polyvalente 528 le Bourg Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté aspbo58500@gmail.com
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English : Animation par l’amicale des sapeurs pompiers
L’événement Animation par l’amicale des sapeurs pompiers Billy-sur-Oisy a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Clamecy Haut Nivernais