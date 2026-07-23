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Animation par l’amicale des sapeurs pompiers Parking de la salle polyvalente Billy-sur-Oisy

samedi 1 août 2026 · Parking de la salle polyvalente · Billy-sur-Oisy

Animation par l’amicale des sapeurs pompiers Parking de la salle polyvalente Billy-sur-Oisy

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Parking de la salle polyvalente
Adresse
528 le Bourg
Ville
58500 Billy-sur-Oisy
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Billy-sur-Oisy

Animation par l’amicale des sapeurs pompiers

Parking de la salle polyvalente 528 le Bourg Billy-sur-Oisy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Jeux gratuits pour les enfants de 18h à 19h, restauration et buvette sur place (sans réservation), retraite aux flambeaux à 22h30 et feu d’artifice à 23h suivi d’un bal animé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers. Entrée libre   .

Parking de la salle polyvalente 528 le Bourg Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   aspbo58500@gmail.com

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English : Animation par l’amicale des sapeurs pompiers

L’événement Animation par l’amicale des sapeurs pompiers Billy-sur-Oisy a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Clamecy Haut Nivernais

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