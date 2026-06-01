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Animation pêche Kerniguez Carhaix-Plouguer

Animation pêche Kerniguez Carhaix-Plouguer samedi 20 juin 2026.

Lieu : Kerniguez

Adresse : Camping municipal Vallée de l'Hyères

Ville : 29270 Carhaix-Plouguer

Département : Finistère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Carhaix-Plouguer

Animation pêche

Kerniguez Camping municipal Vallée de l’Hyères Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’AAPPMA de Carhaix vous propose de participer à une animation pêche encadrée par Julien Herbreteau, futur Moniteur Guide de Pêche,
Cette animation est ouverte aux 10/17 ans quelque soit le niveau de pêche.
Il est préférable de s’inscrire.   .

Kerniguez Camping municipal Vallée de l’Hyères Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 73 24 04 85 

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English :

L’événement Animation pêche Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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