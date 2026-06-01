Bar du camping Vallée de l’Hyères Concert d’Alex Mirey & Little Chris Camping de la Vallée de l’Hyères Carhaix-Plouguer
Bar du camping Vallée de l’Hyères Concert d’Alex Mirey & Little Chris Camping de la Vallée de l’Hyères Carhaix-Plouguer samedi 13 juin 2026.
Carhaix-Plouguer
Bar du camping Vallée de l’Hyères Concert d’Alex Mirey & Little Chris
Camping de la Vallée de l’Hyères Bar A la Crêp’Hyères Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert d’Alex Mirey & Little Chris
Possibilité de restauration à partir de 19h sur réservation. .
Camping de la Vallée de l’Hyères Bar A la Crêp’Hyères Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 77 89 99 55
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English :
L’événement Bar du camping Vallée de l’Hyères Concert d’Alex Mirey & Little Chris Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-05-30 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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