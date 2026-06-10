Balade à poney Route de Kerniguez Carhaix-Plouguer
Balade à poney Route de Kerniguez Carhaix-Plouguer samedi 4 juillet 2026.
Carhaix-Plouguer
Balade à poney
Route de Kerniguez Centre Equestre Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-04
Pendant les vacances scolaires, le centre équestre de Carhaix organise des balades à poneys d’une durée de 30 mn pour les enfants de 3 à 10 ans. .
Route de Kerniguez Centre Equestre Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 35 44
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English :
L’événement Balade à poney Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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