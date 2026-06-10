Balade à poney Route de Kerniguez Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Balade à poney

Route de Kerniguez Centre Equestre Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

Pendant les vacances scolaires, le centre équestre de Carhaix organise des balades à poneys d’une durée de 30 mn pour les enfants de 3 à 10 ans. .

Route de Kerniguez Centre Equestre Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 35 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade à poney Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée