Carhaix-Plouguer

Petit tour de France de Carhaix …

Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Un évènement 100% vélo attend vos enfants ( de la maternelle au CM2).

Sortez les casques et vélos pour une après-midi sportive et festive. .

Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 14 40

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English :

L’événement Petit tour de France de Carhaix … Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée