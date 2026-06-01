Petit tour de France de Carhaix … Carhaix-Plouguer
Petit tour de France de Carhaix … Carhaix-Plouguer vendredi 19 juin 2026.
Carhaix-Plouguer
Petit tour de France de Carhaix …
Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Un évènement 100% vélo attend vos enfants ( de la maternelle au CM2).
Sortez les casques et vélos pour une après-midi sportive et festive. .
Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 14 40
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English :
L’événement Petit tour de France de Carhaix … Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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