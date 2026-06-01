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Petit tour de France de Carhaix … Carhaix-Plouguer

Petit tour de France de Carhaix … Carhaix-Plouguer vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place du Champ de Foire

Ville : 29270 Carhaix-Plouguer

Département : Finistère

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Carhaix-Plouguer

Petit tour de France de Carhaix …

Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

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Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 14 40 

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English :

L’événement Petit tour de France de Carhaix … Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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