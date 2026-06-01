Concours bretonne Pie noir Domaine de Kervennec Carhaix-Plouguer
Concours bretonne Pie noir Domaine de Kervennec Carhaix-Plouguer dimanche 28 juin 2026.
Carhaix-Plouguer
Concours bretonne Pie noir
Domaine de Kervennec 6, Kervennec Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
2è journée festive au Domaine de Kervennec, avec au programme
– Concours Bretonne Pie Noir le dimanche matin de 10h à 12h.
– Repas de clôture le dimanche midi sur réservation formulaire ci-contre. .
Domaine de Kervennec 6, Kervennec Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 23 09 71
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English :
L’événement Concours bretonne Pie noir Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-11 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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