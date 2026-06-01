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Concours bretonne Pie noir Domaine de Kervennec Carhaix-Plouguer

Concours bretonne Pie noir Domaine de Kervennec Carhaix-Plouguer dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Domaine de Kervennec

Adresse : 6, Kervennec

Ville : 29270 Carhaix-Plouguer

Département : Finistère

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Carhaix-Plouguer

Concours bretonne Pie noir

Domaine de Kervennec 6, Kervennec Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

2è journée festive au Domaine de Kervennec, avec au programme
– Concours Bretonne Pie Noir le dimanche matin de 10h à 12h.
– Repas de clôture le dimanche midi sur réservation formulaire ci-contre.   .

Domaine de Kervennec 6, Kervennec Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 23 09 71 

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English :

L’événement Concours bretonne Pie noir Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-11 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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