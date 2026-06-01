Concours bretonne Pie noir Domaine de Kervennec Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Concours bretonne Pie noir

Domaine de Kervennec 6, Kervennec Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

2è journée festive au Domaine de Kervennec, avec au programme

– Concours Bretonne Pie Noir le dimanche matin de 10h à 12h.

– Repas de clôture le dimanche midi sur réservation formulaire ci-contre. .

Domaine de Kervennec 6, Kervennec Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 23 09 71

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English :

L’événement Concours bretonne Pie noir Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-11 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée