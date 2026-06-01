Fête de la Musique à Carhaix !! Carhaix-Plouguer samedi 20 juin 2026.

Carhaix-Plouguer

Fête de la Musique à Carhaix !!

Place de la Mairie Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La ville de carhaix célèbre la musique à travers une journée valorisant la diversité des expressions artistiques, qui met à l’honneur les pratiques amateurs !

Au Programme:

– 16H00 16H20 ENSEMBLE KLEZMER

-16H40-17H00 ENSEMBLE JAZZ FUNK

-17H00-17H30 BAGAD KARAEZ

-18H00-19H00 ENSEMBLE ROCK

-19H30-20H30 AL!CE

-21H00-22H00 KALSTRA

-22H00-01H00 JULIEN TINÉ

Concerts à Place de la mairie

Clic sur le lien suivant pour avoir le programme détaillé: .

Place de la Mairie Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50

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English :

L’événement Fête de la Musique à Carhaix !! Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée