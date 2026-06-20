Grand plateau et Petit braquet Carhaix-Plouguer
Grand plateau et Petit braquet Carhaix-Plouguer vendredi 3 juillet 2026.
Carhaix-Plouguer
Grand plateau et Petit braquet
Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
La 5ème édition de la soirée Grand plateau et petit braquet organisée par l’UCC en partenariat avec la ville de carhaix.
Circuit en boucle en centre-ville, le départ à la Place du Champ de Foire.
Repas possible sur place à partir de 19h ( moules/frites/dessert et jambon pour les enfants)
Concerts:
– Paco Poupette
-Quenet-Cariou
-DJ TBLZ .
Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 33 33
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English :
L’événement Grand plateau et Petit braquet Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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