Carhaix-Plouguer

Grand plateau et Petit braquet

Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La 5ème édition de la soirée Grand plateau et petit braquet organisée par l’UCC en partenariat avec la ville de carhaix.

Circuit en boucle en centre-ville, le départ à la Place du Champ de Foire.

Repas possible sur place à partir de 19h ( moules/frites/dessert et jambon pour les enfants)

Concerts:

– Paco Poupette

-Quenet-Cariou

-DJ TBLZ .

Place du Champ de Foire Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 33 33

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English :

L’événement Grand plateau et Petit braquet Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée