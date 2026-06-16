Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier d’initiation à l’aquarelle Arti-Breizh Carhaix-Plouguer

Atelier d’initiation à l’aquarelle Arti-Breizh Carhaix-Plouguer lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Arti-Breizh

Adresse : 37, Rue Brizeux

Ville : 29270 Carhaix-Plouguer

Département : Finistère

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Carhaix-Plouguer

Atelier d’initiation à l’aquarelle

Arti-Breizh 37, Rue Brizeux Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20

Pendant l’été, Catherine Thuret artiste formée aux Beaux-Arts, donnera des cours d’initiation à l’aquarelle à Arti-Breizh découverte des bases de l’aquarelle, astuces et techniques pour petits et grands.
Inscription à la boutique ou sur les coordonnées ci-contre.   .

Arti-Breizh 37, Rue Brizeux Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 66 00 85 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

À voir aussi à Carhaix-Plouguer (Finistère)