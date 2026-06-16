Atelier d’initiation à l’aquarelle Arti-Breizh Carhaix-Plouguer
Atelier d’initiation à l’aquarelle Arti-Breizh Carhaix-Plouguer lundi 6 juillet 2026.
Carhaix-Plouguer
Atelier d’initiation à l’aquarelle
Arti-Breizh 37, Rue Brizeux Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20
Pendant l’été, Catherine Thuret artiste formée aux Beaux-Arts, donnera des cours d’initiation à l’aquarelle à Arti-Breizh découverte des bases de l’aquarelle, astuces et techniques pour petits et grands.
Inscription à la boutique ou sur les coordonnées ci-contre. .
Arti-Breizh 37, Rue Brizeux Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 66 00 85 55
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English :
L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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