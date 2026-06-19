Poher Plage été 2026 Larmor-Plage Carhaix-Plouguer
Poher Plage été 2026 Larmor-Plage Carhaix-Plouguer mercredi 12 août 2026.
Carhaix-Plouguer
Poher Plage été 2026 Larmor-Plage
Place de Verdun Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:15:00
fin : 2026-08-12 18:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Plage de Port-Maria à Larmor-Plage
Le départ sera donné à 10h30, place de Verdun (parking de l’Église) à Carhaix, se présenter 15 minutes avant soit à 10h15. Retour vers 18h30.
Les enfants de -12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Autorisation parentale pour les enfants de plus de 12 ans
Renseignements au 02 98 99 48 00 .
Place de Verdun Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 48 00
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English :
L’événement Poher Plage été 2026 Larmor-Plage Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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