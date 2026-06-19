UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Poher Plage été 2026 Larmor-Plage Carhaix-Plouguer

Poher Plage été 2026 Larmor-Plage Carhaix-Plouguer mercredi 12 août 2026.

Adresse
Place de Verdun
Ville
29270 Carhaix-Plouguer
Département
Finistère
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:15:00
Tarif

Carhaix-Plouguer

Poher Plage été 2026 Larmor-Plage

Place de Verdun Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:15:00
fin : 2026-08-12 18:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Plage de Port-Maria à Larmor-Plage
Le départ sera donné à 10h30, place de Verdun (parking de l’Église) à Carhaix, se présenter 15 minutes avant soit à 10h15. Retour vers 18h30.
Les enfants de -12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Autorisation parentale pour les enfants de plus de 12 ans
Renseignements au 02 98 99 48 00   .

Place de Verdun Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 48 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Poher Plage été 2026 Larmor-Plage Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-19 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

À voir aussi à Carhaix-Plouguer (Finistère)