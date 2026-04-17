Atelier empreintes à la chapelle Sainte-Catherine, Plounévézel Carhaix-Plouguer
Atelier empreintes à la chapelle Sainte-Catherine, Plounévézel Carhaix-Plouguer mercredi 12 août 2026.
Carhaix-Plouguer
Atelier empreintes à la chapelle Sainte-Catherine, Plounévézel
232 rue Sainte-Catherine Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Dans un lieu propice à la découverte et au ressourcement, venez expérimenter différents types de prise d’empreintes minérales et végétal. Public familial, enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscription auprès de Carhaix Poher Tourisme .
232 rue Sainte-Catherine Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07
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English :
L’événement Atelier empreintes à la chapelle Sainte-Catherine, Plounévézel Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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