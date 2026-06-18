Vorgium Escape Game vituel le Trésor de l’Aqueduc Carhaix-Plouguer
Vorgium Escape Game vituel le Trésor de l’Aqueduc Carhaix-Plouguer samedi 4 juillet 2026.
Carhaix-Plouguer
Vorgium Escape Game vituel le Trésor de l’Aqueduc
Centre d’interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-08-31 11:45:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-06 2026-08-20
Une expérience immersive et collaborative, basée sur l’Histoire et l’Archéologie, vous plonge en famille, entre amis ou entre collègues en pleine Antiquité, grâce à la réalité virtuelle. Menez l’enquête dans la fastueuse demeure du questeur de Vorgium et déjouez avant le retour du maître de maison un complot ourdi contre Vorgium par l’Empereur en personne !
Equipe de 2 à 6 joueurs. Tout public à partir de 12 ans minimum.
Nocturnales également !!
Tous les jours ! Sur réservation. .
Centre d’interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07
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English :
L’événement Vorgium Escape Game vituel le Trésor de l’Aqueduc Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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