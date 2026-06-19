Feu de la Saint-Jean et Fête de la Pie Noir Domaine de Kervennec Carhaix-Plouguer
Feu de la Saint-Jean et Fête de la Pie Noir Domaine de Kervennec Carhaix-Plouguer samedi 27 juin 2026.
Carhaix-Plouguer
Feu de la Saint-Jean et Fête de la Pie Noir
Domaine de Kervennec 6, Kervennec Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Après le Feu de la Saint-Jean 2025, le Domaine de Kervennec propose un week-end festif mettant à l’honneur les 50 ans de la sauvegarde de la Pie noir bretonne, en collaboration de l’Union Bretonne Pie Noir !
Au programme, le samedi soir
– Fest-noz anniversaire le samedi soir dès 19h
– Feu de la Saint-Jean à 22h
Et le dimanche
– Concours Bretonne Pie Noir le dimanche matin de 10h à 12h.
– Repas de clôture le dimanche midi sur réservation formulaire ci-contre. .
Domaine de Kervennec 6, Kervennec Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 23 09 71
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English :
L’événement Feu de la Saint-Jean et Fête de la Pie Noir Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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