Feu de la Saint-Jean et Fête de la Pie Noir Domaine de Kervennec Carhaix-Plouguer samedi 27 juin 2026.

Carhaix-Plouguer

Feu de la Saint-Jean et Fête de la Pie Noir

Domaine de Kervennec 6, Kervennec Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Après le Feu de la Saint-Jean 2025, le Domaine de Kervennec propose un week-end festif mettant à l’honneur les 50 ans de la sauvegarde de la Pie noir bretonne, en collaboration de l’Union Bretonne Pie Noir !

Au programme, le samedi soir

– Fest-noz anniversaire le samedi soir dès 19h

– Feu de la Saint-Jean à 22h

Et le dimanche

– Concours Bretonne Pie Noir le dimanche matin de 10h à 12h.

– Repas de clôture le dimanche midi sur réservation formulaire ci-contre. .

Domaine de Kervennec 6, Kervennec Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 23 09 71

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English :

L’événement Feu de la Saint-Jean et Fête de la Pie Noir Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée