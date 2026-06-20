Maison de l’enfance Espace Snoezelen Carhaix-Plouguer
lundi 6 juillet 2026 · Carhaix-Plouguer
Informations pratiques
Carhaix-Plouguer
Maison de l’enfance Espace Snoezelen
Maison de l’enfance Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-06 11:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-03
Plongez dans l’espace Snoezelen dédié à la détente et à l’exploration des sens.
Lumières douces, ambiances apaisantes et objets aux textures variées vous invitent à un moment de calme et de découverte .
Maison de l’enfance Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 44 44
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English :
L’événement Maison de l’enfance Espace Snoezelen Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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