CLAJ Pass 1er secours Carhaix, à la maison du parc Carhaix-Plouguer jeudi 2 juillet 2026.

Carhaix-Plouguer

CLAJ Pass 1er secours

Carhaix, à la maison du parc 23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-02

Tu as entre 15 et 18 ans et tu habites le Pays Centre Ouest Bretagne ?

Cela te dit de te former aux différents gestes et postures à adopter pour toi et pour venir en aide à ton entourage dans des situations liées à la santé ?

Nous te proposons de participer à des ateliers sur la santé mentale, la vie affective et sexuelle, les relations amoureuses, les conduites addictives, ainsi que sur la prévention routière. Tu pourras également bénéficier d’une initiation au sauvetage en baignade et d’une formation aux premiers secours (PSC1).

Gratuit ! SUR RESERVATION .

Carhaix, à la maison du parc 23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 18 77

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English :

L’événement CLAJ Pass 1er secours Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée