Don du sang Karaez Park Carhaix-Plouguer
Don du sang Karaez Park Carhaix-Plouguer mercredi 10 juin 2026.
Carhaix-Plouguer
Don du sang
Karaez Park Bd de la République Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-10
Don du sang avec la participation de l’association pour le don de sang bénévole. .
Karaez Park Bd de la République Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Don du sang Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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