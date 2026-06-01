Don du sang Karaez Park Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Don du sang

Karaez Park Bd de la République Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-10

Don du sang avec la participation de l’association pour le don de sang bénévole. .

Karaez Park Bd de la République Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Don du sang Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée