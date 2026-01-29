Animation pédagogique Mon petit fraisier

Caillac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Un atelier en famille pour mettre les mains dans la terre ! Après une présentation de l’histoire de la fraise à Caillac, vous découvrirez différentes variétés de fraisiers

Un atelier en famille pour mettre les mains dans la terre ! Après une présentation de l’histoire de la fraise à Caillac, vous découvrirez différentes variétés de fraisiers. Chaque famille pourra planter ses propres plants et repartir avec plusieurs fraisiers pour prolonger l’expérience à la maison. Une activité ludique et gourmande qui rapproche de la nature, petits et grands.

.

Caillac 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A family workshop to get your hands in the soil! After a presentation on the history of strawberries in Caillac, you’ll discover different varieties of strawberry plants

L’événement Animation pédagogique Mon petit fraisier Caillac a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Cahors Vallée du Lot