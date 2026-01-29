Animation pédagogique Mon petit fraisier Caillac
Animation pédagogique Mon petit fraisier Caillac mardi 28 avril 2026.
Animation pédagogique Mon petit fraisier
Caillac Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:30:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Un atelier en famille pour mettre les mains dans la terre ! Après une présentation de l’histoire de la fraise à Caillac, vous découvrirez différentes variétés de fraisiers
Un atelier en famille pour mettre les mains dans la terre ! Après une présentation de l’histoire de la fraise à Caillac, vous découvrirez différentes variétés de fraisiers. Chaque famille pourra planter ses propres plants et repartir avec plusieurs fraisiers pour prolonger l’expérience à la maison. Une activité ludique et gourmande qui rapproche de la nature, petits et grands.
.
Caillac 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A family workshop to get your hands in the soil! After a presentation on the history of strawberries in Caillac, you’ll discover different varieties of strawberry plants
L’événement Animation pédagogique Mon petit fraisier Caillac a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Cahors Vallée du Lot