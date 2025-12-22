Cultures partagées Rencontre à cultiver

Caillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 17:00:00

fin : 19:00:00

Date(s) :

2025-12-22

La Direction du patrimoine de la Ville de Cahors Grand Cahors a le plaisir de vous inviter à découvrir l’exposition permanente sur les terroirs locaux au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine La Perpétuelle/Maison des terroirs à Caillac (à côté de la Mairie de Caillac Lot)

Au plaisir de vous faire découvrir toutes les richesses de notre territoire !

La Direction du patrimoine de la Ville de Cahors Grand Cahors a le plaisir de vous inviter à découvrir l’exposition permanente sur les terroirs locaux au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine La Perpétuelle/Maison des terroirs à Caillac (à côté de la Mairie de Caillac Lot)

Au plaisir de vous faire découvrir toutes les richesses de notre territoire ! .

Caillac 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Heritage Department of the Ville de Cahors Grand Cahors is pleased to invite you to discover the permanent exhibition on local terroirs at the Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine La Perpétuelle/Maison des terroirs in Caillac (next to the Mairie de Caillac Lot)

We look forward to helping you discover all the riches of our region!

L’événement Cultures partagées Rencontre à cultiver Caillac a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Cahors Vallée du Lot