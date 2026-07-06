Animation Plage de l’Ecluse Gymnastique Promenade des Alliés Dinard
lundi 10 août 2026 · Promenade des Alliés · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Animation Plage de l’Ecluse Gymnastique
Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Activité gymnastique gratuite et tout public.
Tous les lundis et vendredis plage de l’Écluse
Tous les jeudis plage du Prieuré
Renseignements et inscriptions au Bureau Animations Plages sur la plage de l’Ecluse.
Renseignements 07 82 70 67 12 .
Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12
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English :
L’événement Animation Plage de l’Ecluse Gymnastique Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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