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AGENDA · Dinard

Animation Plage de l’Ecluse Gymnastique Promenade des Alliés Dinard

lundi 10 août 2026 · Promenade des Alliés · Dinard

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Promenade des Alliés
Adresse
Plage de l'Écluse
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Animation Plage de l’Ecluse Gymnastique

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 09:30:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Activité gymnastique gratuite et tout public.

Tous les lundis et vendredis plage de l’Écluse
Tous les jeudis plage du Prieuré

Renseignements et inscriptions au Bureau Animations Plages sur la plage de l’Ecluse.

Renseignements 07 82 70 67 12   .

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12 

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English :

L’événement Animation Plage de l’Ecluse Gymnastique Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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