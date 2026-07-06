Animation Plage de l’Ecluse Gymnastique Promenade des Alliés Dinard

Informations pratiques

Dinard

Animation Plage de l’Ecluse Gymnastique

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Activité gymnastique gratuite et tout public.

Tous les lundis et vendredis plage de l’Écluse

Tous les jeudis plage du Prieuré

Renseignements et inscriptions au Bureau Animations Plages sur la plage de l’Ecluse.

Renseignements 07 82 70 67 12 .

Promenade des Alliés Plage de l’Écluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12

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English :

L’événement Animation Plage de l’Ecluse Gymnastique Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme