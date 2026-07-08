Informations pratiques

Dinard

Athlé santé par l’Athlétique Côte d’Émeraude

Parc de Port Breton Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-10

Athlé santé par l’Athlétique Côte d’Émeraude

Les lundis, mardis et jeudis de 11 h à 12 h + les lundis et mercredis de 18 h à 19 h

Du 20 juillet au 20 août

RDV au parc de Port-Breton.

Tarif 5€

Réservation au 06 12 43 19 64 .

Parc de Port Breton Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 12 43 19 64

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English :

L’événement Athlé santé par l’Athlétique Côte d’Émeraude Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme