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AGENDA · Dinard

Animation plage de Saint-Enogat Tournoi de Beach Volley Rue Roger Vercel Dinard

vendredi 24 juillet 2026 · Rue Roger Vercel · Dinard

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
13:45:00
Lieu
Rue Roger Vercel
Adresse
Plage de Saint-Enogat
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Animation plage de Saint-Enogat Tournoi de Beach Volley

Rue Roger Vercel Plage de Saint-Enogat Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 13:45:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Tout l’été, la digue et les plages s’animent

Tournoi de beach volley sur la plage de Saint-Enogat.

– Mercredis 8, 15 et 22 Juillet ( plage de l’Écluse),
– Mercredi 5, lundi 10, mercredi 19, jeudi 27 Août (plage de l’Ecluse)
– Vendredi 24 Juillet ( plage de Saint-Enogat)

Inscriptions au bureau des animations (plage de l’Écluse) ou directement auprès des organisateurs lorsque l’événement a lieu sur une autre plage.
Renseignements 07 82 70 67 12

Tarif 2€ (en espèces uniquement)   .

Rue Roger Vercel Plage de Saint-Enogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 70 67 12 

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English :

L’événement Animation plage de Saint-Enogat Tournoi de Beach Volley Dinard a été mis à jour le 2026-07-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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