AGENDA · Lamorlaye
Animation – Portes ouvertes Chez M comme Miel à Lamorlaye, M comme Miel, Lamorlaye
samedi 3 octobre 2026 · M comme Miel · Lamorlaye
Informations pratiques
Animation – Portes ouvertes Chez M comme Miel à Lamorlaye Samedi 3 octobre, 13h00 M comme Miel Oise
Sur inscription uniquement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
M comme Miel 52 avenue de Gouvieux. 60260 Lamorlaye Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jb@mcommemiel.fr »}]
Venez découvrir le monde des abeilles, rencontrer l’apiculteur et découvrir ses meilleurs miels locaux et artisanaux dont le délicieux « Miel de tilleul de Picardie » labellisé IGP