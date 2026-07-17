Animation – Portes ouvertes Chez M comme Miel à Lamorlaye, M comme Miel, Lamorlaye

Informations pratiques

Animation – Portes ouvertes Chez M comme Miel à Lamorlaye Samedi 3 octobre, 13h00 M comme Miel Oise

Sur inscription uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

M comme Miel 52 avenue de Gouvieux. 60260 Lamorlaye Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jb@mcommemiel.fr »}]

Venez découvrir le monde des abeilles, rencontrer l’apiculteur et découvrir ses meilleurs miels locaux et artisanaux dont le délicieux « Miel de tilleul de Picardie » labellisé IGP