Informations pratiques

Lamorlaye

Fête du cheval de Lamorlaye

Rue Michel Bléré Lamorlaye Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’un des événements les plus attendus de la rentrée fait son grand retour ! Véritable rendez-vous incontournable, la Fête du Cheval vous promet une journée riche en émotions, en découvertes et en spectacles.

L’un des événements les plus attendus de la rentrée fait son grand retour ! Véritable rendez-vous incontournable, la Fête du Cheval vous promet une journée riche en émotions, en découvertes et en spectacles.

Au programme des animations et des spectacles équestres gratuits qui émerveilleront petits et grands, dans un cadre exceptionnel.

Préparez-vous à vivre une journée spectaculaire autour de la passion du cheval ! .

Rue Michel Bléré Lamorlaye 60260 Oise Hauts-de-France +33 3 44 21 64 00

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English :

One of the most eagerly anticipated events of the fall season is back! A true must-see event, the Horse Festival promises a day full of excitement, new discoveries, and spectacular shows.

L’événement Fête du cheval de Lamorlaye Lamorlaye a été mis à jour le 2026-07-27 par Chantilly-Senlis Tourisme