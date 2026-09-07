Animation postes Institut national de l’audiovisuel (INA), Maison des cultures et des mémoires de Guyane, Remire-Montjoly

samedi 19 septembre 2026 · Maison des cultures et des mémoires de Guyane · Remire-Montjoly

Informations pratiques

Animation postes Institut national de l’audiovisuel (INA) 19 et 20 septembre Maison des cultures et des mémoires de Guyane Guyane

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Animation postes de consultation Multimédias (PCM) Institit national de l’audiovisuel INA

Présentation du site internet des archives territoriales de Guyane

Lieu : salle de lecture

Maison des cultures et des mémoires de Guyane 85 Avenue Jean Michotte, 97354 Remire-Montjoly, France Remire-Montjoly 97354 Guyane Guyane 0594204223 http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP1565 Les fonds conservés par la Bibliothèque des Archives sont spécialement orientés sur l’histoire de la Guyane, des autres pays du bassin amazonien et de la Caraïbe :

– Brésil, Suriname et Guyana

– Guadeloupe et Martinique

Animation postes de consultation Multimédias (PCM) Institit national de l’audiovisuel INA

©Sylvie Léon