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AGENDA · Remire-Montjoly

Animation postes Institut national de l’audiovisuel (INA), Maison des cultures et des mémoires de Guyane, Remire-Montjoly

samedi 19 septembre 2026 · Maison des cultures et des mémoires de Guyane · Remire-Montjoly

Animation postes Institut national de l’audiovisuel (INA), Maison des cultures et des mémoires de Guyane, Remire-Montjoly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison des cultures et des mémoires de Guyane
Adresse
85 Avenue Jean Michotte, 97354 Remire-Montjoly, France
Ville
97354 Remire-Montjoly
Département
Guyane
Tarif
accès libre

Animation postes Institut national de l’audiovisuel (INA) 19 et 20 septembre Maison des cultures et des mémoires de Guyane Guyane

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

Animation postes de consultation Multimédias (PCM) Institit national de l’audiovisuel INA
Présentation du site internet des archives territoriales de Guyane

Lieu : salle de lecture

Maison des cultures et des mémoires de Guyane 85 Avenue Jean Michotte, 97354 Remire-Montjoly, France Remire-Montjoly 97354 Guyane Guyane 0594204223 http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP1565 Les fonds conservés par la Bibliothèque des Archives sont spécialement orientés sur l’histoire de la Guyane, des autres pays du bassin amazonien et de la Caraïbe :
– Brésil, Suriname et Guyana
– Guadeloupe et Martinique
Animation postes de consultation Multimédias (PCM) Institit national de l’audiovisuel INA

©Sylvie Léon

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