Animation pour scolaires : visite guidée « Promenade avec Havko et Polarka », Jardin de la Dame Blanche, Les Damps

Animation pour scolaires : visite guidée « Promenade avec Havko et Polarka » Vendredi 5 juin, 09h00 Jardin de la Dame Blanche Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Les fidèles compagnons du grand-père Vecernicek, le petit chien Havko et la chatte Polarka, invitent petits et grands à un voyage enchanteur à travers les contes slovaques.

Dans le jardin, entre arbres et fleurs, ils guideront les enfants d’une histoire à l’autre et leur feront découvrir l’univers des contes traditionnels slovaques, mis en scène avec délicatesse au fil du parcours. En chemin, ils partageront aussi quelques mots sur le folklore slovaque, ses coutumes et les secrets des récits d’autrefois.

Venez vous laisser conduire dans ce jardin de contes où l’imaginaire rencontre la tradition et où chaque recoin peut révéler une petite surprise poétique.

Cet événement a été rendu possible grâce au partenariat avec l’école slovaque Margarétka, ainsi qu’au travail des étudiantes de l’INALCO sous la direction de Miriam Pavlovicova, et d’Elena Cicova et Lucia Vojtekova de l’Université Matej Bel de Banska Bystrica.

Jardin de la Dame Blanche 5 rue des carrières, 27340 Les Damps Les Damps 27340 Eure Normandie Plongez dans l'univers féerique du jardin de la Dame Blanche, un enchantement horticole niché au cœur des paysages pittoresques de l'Eure. Entouré d'un charmant manoir du XIVe siècle, ce jardin médiéval et romantique évoque des contes de fées. Le Jardin de la Dame Blanche abrite une collection privée exceptionnelle, avec plus de 145 variétés de pivoines parfumées, dont certaines sont très rares, introuvable dans le commerce comme celles issues du jardin botanique tchèque. Ajoutez à cela une collection de plus de 100 variétés de rosiers, soigneusement sélectionnés pour leurs noms évocateurs tels que « Hot Chocolate », « Café » ou « Popcorn ». Chaque rosier a une histoire à raconter, qu'il s'agisse d'hommages à des musiciens, écrivains ou de références historiques à des personnalités telles que Louis XIV, le cardinal Richelieu, Marie-Antoinette ou Joséphine. La richesse de notre collection comprend également des rosiers très anciens, documentés avant 1500 pour le rosier Gallica officinalis, en 1551 pour York and Lancester ou en 1612 pour le rosier Damascena Kazanlik. Ce jardin est bien plus qu'un simple espace floral ; il constitue un véritable sanctuaire de biodiversité où de nombreuses autres plantes s'épanouissent, toutes vivant en harmonie et en équilibre avec les animaux qui y trouvent refuge. Oiseaux, insectes pollinisateurs et petits mammifères cohabitent en toute sérénité, créant ainsi un écosystème dynamique et prospère. Parking à 100m route de l'Eure, ou rue des carrières.

©Hana Zanos