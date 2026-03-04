Exposition : entre la Seine et la Bohême, Les Damps impressionniste, Jardin de la Dame Blanche, Les Damps

Exposition : entre la Seine et la Bohême, Les Damps impressionniste 6 et 7 juin Jardin de la Dame Blanche Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

De Camille Pissarro, peignant le jardin d’Octave Mirbeau aux Damps, à Václav Radimský, peintre tchèque proche de Claude Monet, l’impressionnisme a trouvé dans le jardin un terrain naturel.

Aujourd’hui encore, il continue de vivre à travers d’autres images, pleines de lumière et d’atmosphère, dans le jardin de la Dame Blanche.

Un jardin ne se regarde jamais deux fois de la même façon.

Il laisse la lumière devenir atmosphère.

Jardin de la Dame Blanche 5 rue des carrières, 27340 Les Damps Les Damps 27340 Eure Normandie 06 43 34 18 90 https://www.facebook.com/profile.php?id=61561616041663;https://www.instagram.com/jardindeladameblanche?igsh=OXFxaGlycXZseTNm&utm_source=qr Plongez dans l’univers féerique du jardin de la Dame Blanche, un enchantement horticole niché au cœur des paysages pittoresques de l’Eure. Entouré d’un charmant manoir du XIVe siècle, ce jardin médiéval et romantique évoque des contes de fées. Le Jardin de la Dame Blanche abrite une collection privée exceptionnelle, avec plus de 145 variétés de pivoines parfumées, dont certaines sont très rares, introuvable dans le commerce comme celles issues du jardin botanique tchèque. Ajoutez à cela une collection de plus de 100 variétés de rosiers, soigneusement sélectionnés pour leurs noms évocateurs tels que « Hot Chocolate », « Café » ou « Popcorn ». Chaque rosier a une histoire à raconter, qu’il s’agisse d’hommages à des musiciens, écrivains ou de références historiques à des personnalités telles que Louis XIV, le cardinal Richelieu, Marie-Antoinette ou Joséphine. La richesse de notre collection comprend également des rosiers très anciens, documentés avant 1500 pour le rosier Gallica officinalis, en 1551 pour York and Lancester ou en 1612 pour le rosier Damascena Kazanlik. Ce jardin est bien plus qu’un simple espace floral ; il constitue un véritable sanctuaire de biodiversité où de nombreuses autres plantes s’épanouissent, toutes vivant en harmonie et en équilibre avec les animaux qui y trouvent refuge. Oiseaux, insectes pollinisateurs et petits mammifères cohabitent en toute sérénité, créant ainsi un écosystème dynamique et prospère. Parking à 100m route de l’Eure, ou rue des carrières.

©Hana Zanos