Démonstration : le vol des Machaons, Jardin de la Dame Blanche, Les Damps

Démonstration : le vol des Machaons Samedi 6 juin, 14h30 Jardin de la Dame Blanche Eure

En cas de mauvais temps, report au dimanche à la même heure, ou annulation si report impossible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Nous vous invitons à partager un moment de grâce au cœur du jardin.

Cette année, nous ferons s’envoler 10 machaons, considérés comme les plus beaux papillons d’Europe. Leurs ailes lumineuses offriront un spectacle inoubliable pour les yeux.

Participez au loto et, avec un peu de chance, vous aurez la joie de libérer votre propre papillon. La participation au loto est réservée aux visiteurs qui souhaitent soutenir la Fondation Charles Nicolle, au bénéfice des hôpitaux normands, dans le cadre de l’opération « Les Mains Vertes du Cœur ».

La contribution est libre, laissée à l’appréciation et à la générosité de chacun.

Jardin de la Dame Blanche 5 rue des carrières, 27340 Les Damps Les Damps 27340 Eure Normandie 06 43 34 18 90 https://www.facebook.com/profile.php?id=61561616041663;https://www.instagram.com/jardindeladameblanche?igsh=OXFxaGlycXZseTNm&utm_source=qr Plongez dans l’univers féerique du jardin de la Dame Blanche, un enchantement horticole niché au cœur des paysages pittoresques de l’Eure. Entouré d’un charmant manoir du XIVe siècle, ce jardin médiéval et romantique évoque des contes de fées. Le Jardin de la Dame Blanche abrite une collection privée exceptionnelle, avec plus de 145 variétés de pivoines parfumées, dont certaines sont très rares, introuvable dans le commerce comme celles issues du jardin botanique tchèque. Ajoutez à cela une collection de plus de 100 variétés de rosiers, soigneusement sélectionnés pour leurs noms évocateurs tels que « Hot Chocolate », « Café » ou « Popcorn ». Chaque rosier a une histoire à raconter, qu’il s’agisse d’hommages à des musiciens, écrivains ou de références historiques à des personnalités telles que Louis XIV, le cardinal Richelieu, Marie-Antoinette ou Joséphine. La richesse de notre collection comprend également des rosiers très anciens, documentés avant 1500 pour le rosier Gallica officinalis, en 1551 pour York and Lancester ou en 1612 pour le rosier Damascena Kazanlik. Ce jardin est bien plus qu’un simple espace floral ; il constitue un véritable sanctuaire de biodiversité où de nombreuses autres plantes s’épanouissent, toutes vivant en harmonie et en équilibre avec les animaux qui y trouvent refuge. Oiseaux, insectes pollinisateurs et petits mammifères cohabitent en toute sérénité, créant ainsi un écosystème dynamique et prospère. Parking à 100m route de l’Eure, ou rue des carrières.

©Hana Zanos