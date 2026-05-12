Animation Secourisme Châteaudun
Animation Secourisme Châteaudun samedi 13 juin 2026.
Châteaudun
Animation Secourisme
Centre Nautique Roger Creuzot Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:15:00
fin : 2026-06-13 17:15:00
Date(s) :
2026-06-13
Cette animation permet aux enfants de 7 à 14 ans d’être formé aux gestes de 1er secours, aider une personne en détresse et donnera lieu à une démonstration et mise en situation de ce qui aura été appris.
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Centre Nautique Roger Creuzot Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
This activity enables children aged 7 to 14 to be trained in 1st aid, helping a person in distress, and will give rise to a demonstration and simulation of what has been learned.
L’événement Animation Secourisme Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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