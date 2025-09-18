Conférence Les femmes cinéastes en France Châteaudun
Conférence Les femmes cinéastes en France Châteaudun mardi 9 juin 2026.
Conférence Les femmes cinéastes en France
Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 14:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Conférence Les femmes cinéastes en France, d’Alice Guy à aujourd’hui. Par Murielle Lévy, diplômée de l’Ecole du Louvre, histoire et étude du cinéma.
Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr
English :
Conference: Women filmmakers in France, from Alice Guy to the present day. By Murielle Lévy, graduate of the Ecole du Louvre, history and study of cinema.
German :
Vortrag: Filmschaffende Frauen in Frankreich, von Alice Guy bis heute. Von Murielle Lévy, Absolventin der Ecole du Louvre, Filmgeschichte und -studien.
Italiano :
Conferenza: Le donne registe in Francia, da Alice Guy ai giorni nostri. A cura di Murielle Lévy, diplomata all’Ecole du Louvre, storia e studio del cinema.
Espanol :
Conferencia: Las mujeres cineastas en Francia, de Alice Guy a nuestros días. A cargo de Murielle Lévy, diplomada de la Escuela del Louvre, historia y estudio del cine.
