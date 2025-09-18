Conférence Les femmes cinéastes en France Châteaudun

Conférence Les femmes cinéastes en France Châteaudun mardi 9 juin 2026.

Conférence Les femmes cinéastes en France

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 14:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Conférence Les femmes cinéastes en France, d’Alice Guy à aujourd’hui. Par Murielle Lévy, diplômée de l’Ecole du Louvre, histoire et étude du cinéma.

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr

English :

Conference: Women filmmakers in France, from Alice Guy to the present day. By Murielle Lévy, graduate of the Ecole du Louvre, history and study of cinema.

German :

Vortrag: Filmschaffende Frauen in Frankreich, von Alice Guy bis heute. Von Murielle Lévy, Absolventin der Ecole du Louvre, Filmgeschichte und -studien.

Italiano :

Conferenza: Le donne registe in Francia, da Alice Guy ai giorni nostri. A cura di Murielle Lévy, diplomata all’Ecole du Louvre, storia e studio del cinema.

Espanol :

Conferencia: Las mujeres cineastas en Francia, de Alice Guy a nuestros días. A cargo de Murielle Lévy, diplomada de la Escuela del Louvre, historia y estudio del cine.

