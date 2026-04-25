Châteaudun

Exposition Le chant des ondes

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-05-28

Plongez dans des eaux mystérieuses à la rencontre de créatures légendaires qui ont traversé le temps et hanté les esprits. Objets de collections, créations d’artistes, installations vidéo, illustrent les différents récits et témoignent de la présence de ces mythes et légendes dans notre imaginaire,

Nymphes de l’Antiquité, sirènes des mythes et contes, ondines issues de l’imaginaire romantique allemand, russalki des légendes slaves… Découvrez le secret de la fée Mélusine, et rêvez dans les eaux dormantes avec la belle Ophélie… Qu’elles soient funestes, nourricières ou encore symboles d’amour impossible, ces êtres hybrides sont d’éternelles muses, constante source de fascination.

Exposition visible aux horaires d’ouvertures habituels du monument. .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

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English :

Dive into mysterious waters to meet legendary creatures that have crossed time and haunted our minds. Collectors? items, artists? creations and video installations illustrate the different stories and bear witness to the presence of these myths and legends in our imagination,

L’événement Exposition Le chant des ondes Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN