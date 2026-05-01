Châteaudun

Chevalier, entre en lice ! Expériences immersives au château

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez au château de Châteaudun vivre, le temps d’un week-end, une expérience immersive et participative pour tous les âges mêlant sport, action et esprit médiéval dans un cadre historique exceptionnel.

Ancienne demeure d’un héros de la guerre de Cent Ans, le château devient le décor vivant d’animations chevaleresques. Pensé pour tous les âges, cet événement propose une approche dynamique de l’histoire, où le patrimoine se transforme en terrain de jeu et de partage. Du jeune écuyer au chevalier aguerri, chacun est invité à bouger, jouer et tester des activités physiques d’un autre temps.

Initiez-vous au SAFE (béhourd léger), un combat ludique à l’épée et au bouclier accessible aux enfants comme aux adultes, de façon encadrée et sécurisée.

Découvrez le Battle Arc, une animation sportive et collective à mi-chemin entre le tir à l’arc et le paintball.

Âge recommandé pour les animations 12 ans minimum.

Tarif d’entrée habituel du monument (gratuit pour les moins de 26 ans). .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

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English :

Come to the Château de Châteaudun for the weekend and enjoy an immersive, participative experience for all ages, combining sport, action and medieval spirit in an exceptional historical setting.

L’événement Chevalier, entre en lice ! Expériences immersives au château Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN