Châteaudun

C’est la Foire, vide-ton grenier !

Halle de Sancheville Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 06:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Vide-grenier et évènement festif pendant deux jours avec Franck’Anim aux platines, le groupe Asso’ Konvwa, le groupe Soleil Du Portugal Folklore et Bombos, le groupe Les Six Dièses, la chanteuse Danyela Henriques,les chanteurs Zika Teixeira (Prince Tuga), et Samuel Levoisin. Tombola.

Organisé par l’Union Franco/Portugaise sport et loisirs Dunoise.

Restauration et buvette sur place. .

Halle de Sancheville Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 13 10 27 05

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English :

Garage sale and festive event over two days with Franck?Anim on the decks, the group Asso’ Konvwa, the group Soleil Du Portugal Folklore et Bombos, the group Les Six Dièses, singer Danyela Henriques, singers Zika Teixeira (Prince Tuga), and Samuel Levoisin. Tombola.

L’événement C’est la Foire, vide-ton grenier ! Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GRAND CHATEAUDUN