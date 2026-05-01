Châteaudun

Course en équipe

Campus de Nermont Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Formez une équipe de 6 et prenez part à la course d’obstacle comprenant sauts de ballots de paille, franchissement d’obstacles, passage au-dessus d’une piscine. Deux temps forts marqueront cette journée une course relais par équipe et des mini jeux individuels.

L’inscription à la course comprend la participation à l’ensemble des épreuves, un repas et une boisson.

Inscription à la course via QR code ou par téléphone.

Une exposition de tracteurs et un marché de producteurs aura également lieu. .

Campus de Nermont Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 97 01 70

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English :

Form a team of 6 and take part in the obstacle course, which includes jumping over straw bales, overcoming obstacles and passing over a swimming pool. The day will feature two highlights: a team relay race and individual mini-games.

L’événement Course en équipe Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GRAND CHATEAUDUN