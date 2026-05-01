Course en équipe Châteaudun
Course en équipe Châteaudun samedi 30 mai 2026.
Châteaudun
Course en équipe
Campus de Nermont Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Formez une équipe de 6 et prenez part à la course d’obstacle comprenant sauts de ballots de paille, franchissement d’obstacles, passage au-dessus d’une piscine. Deux temps forts marqueront cette journée une course relais par équipe et des mini jeux individuels.
L’inscription à la course comprend la participation à l’ensemble des épreuves, un repas et une boisson.
Inscription à la course via QR code ou par téléphone.
Une exposition de tracteurs et un marché de producteurs aura également lieu. .
Campus de Nermont Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 97 01 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Form a team of 6 and take part in the obstacle course, which includes jumping over straw bales, overcoming obstacles and passing over a swimming pool. The day will feature two highlights: a team relay race and individual mini-games.
L’événement Course en équipe Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GRAND CHATEAUDUN
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