Châteaudun

Gala de Danse

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Jazzypop présente son gala de danse.

6 .

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire jazzypopdunoise@outlook.fr

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English :

Jazzypop presents its dance gala.

L’événement Gala de Danse Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GRAND CHATEAUDUN