Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gala de Danse Châteaudun

Gala de Danse Châteaudun

Gala de Danse Châteaudun samedi 13 juin 2026.

Adresse : Espace Malraux

Ville : 28200 Châteaudun

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Châteaudun

Gala de Danse

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Jazzypop présente son gala de danse.
6  .

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   jazzypopdunoise@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jazzypop presents its dance gala.

L’événement Gala de Danse Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à Chateaudun (Eure-et-Loir)