Gala de Danse Châteaudun
Gala de Danse Châteaudun samedi 13 juin 2026.
Châteaudun
Gala de Danse
Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Jazzypop présente son gala de danse.
6 .
Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire jazzypopdunoise@outlook.fr
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English :
Jazzypop presents its dance gala.
L’événement Gala de Danse Châteaudun a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GRAND CHATEAUDUN
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