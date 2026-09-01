Animation Sur le fil Senonches
samedi 19 septembre 2026 · Senonches
Informations pratiques
Senonches
Animation Sur le fil
1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La tisserande d’art Elisabeth Toupet donne rendez-vous au public pour une visite- découverte de son exposition Couleurs et fils . Elle réalisera une démonstration sur métier à tisser à ceinture originaire des Andes et présentera les grandes étapes de la préparation de la teinture.
La tisserande d’art Elisabeth Toupet donne rendez-vous au public pour une visite- découverte de son exposition Couleurs et fils . Elle réalisera une démonstration sur métier à tisser à ceinture originaire des Andes et présentera les grandes étapes de la préparation de la teinture végétale à partir des plantes de la région. .
1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 chateau.senonches@gmail.com
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English :
Art weaver Elisabeth Toupet invites the public to a guided tour of her exhibition “Colors and Threads.” She will give a demonstration on a belt loom originating from the Andes and will present the main steps involved in preparing the dye.
L’événement Animation Sur le fil Senonches a été mis à jour le 2026-07-02 par OTs DU PERCHE
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