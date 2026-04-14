Animation théâtrale de la compagnie Emera Nox, Couriot-Musée de la mine, Saint-Étienne
Animation théâtrale de la compagnie Emera Nox, Couriot-Musée de la mine, Saint-Étienne samedi 23 mai 2026.
Animation théâtrale de la compagnie Emera Nox Samedi 23 mai, 19h00, 20h30, 22h00 Couriot-Musée de la mine Loire
Pas de réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
La compagnie Emera Nox vous accompagne tout au long de la soirée et vous fait participer à sa création « Mémoire Carbone ». Au cours d’une visite guidée, différents personnages apparaissent : un mineur syndicaliste, un ingénieur consciencieux… Ils animent la mémoire du lieu, comme une empreinte carbone laissée par leur souffle.
Durée : 1H – Tout public.
Couriot-Musée de la mine Boulevard Franchet d’Esperey 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 43 83 23 https://musee-mine.saint-etienne.fr/ Ici, les machines se sont tues depuis 1973. Les mineurs ont déserté les lieux, mais tout y respire encore leur travail, jusque dans le grand paysage que constitue Couriot. Occupant les anciens bâtiments de la mine aujourd’hui classés Monuments historiques, le musée fait découvrir leurs
machines, leurs métiers et leurs vies, et ressentir l’ampleur du travail souterrain. Grand emblème du passé houiller de Saint-Étienne avec ses deux crassiers et son chevalement qui dominent la ville, Couriot est aussi un lieu de vie. Avec sa passerelle et son parc, il fait bon y venir
entre amis ou en famille, pour participer aux nombreuses manifestations qu’il organise ou accueille (expositions, visites de nuit, concerts, installations artistiques, Biennale internationale Design, Village des sciences, Sainte-Barbe…). Accès :
Ligne 7 de la STAS, arrêt « Musée de la Mine »
Rue Charles Dupuy et parking du Clapier,
boulevard Pierre-Mendès-France
La compagnie Emera Nox vous accompagne tout au long de la soirée et vous fait participer à sa création « Mémoire Carbone ». Au cours d’une visite guidée, différents personnages apparaissent : un un …
© Emera_Nox
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