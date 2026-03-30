Nuit européenne des musées Couriot Musée de la mine Saint-Étienne
Nuit européenne des musées Couriot Musée de la mine Saint-Étienne samedi 23 mai 2026.
Nuit européenne des musées
Couriot Musée de la mine 3 boulevard Franchet d’Esperey Saint-Étienne Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.
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Couriot Musée de la mine 3 boulevard Franchet d’Esperey Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 43 83 23 museemine@saint-etienne.fr
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English :
Illuminated tours, fun tours, projections, and special events will give the public a friendly and fun experience of the museum.
L’événement Nuit européenne des musées Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-03-26 par Ville de Saint-Etienne
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