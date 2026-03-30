Nuit européenne des musées Couriot Musée de la mine Saint-Étienne

Nuit européenne des musées

Couriot Musée de la mine 3 boulevard Franchet d’Esperey Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

.

Couriot Musée de la mine 3 boulevard Franchet d’Esperey Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 43 83 23 museemine@saint-etienne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Illuminated tours, fun tours, projections, and special events will give the public a friendly and fun experience of the museum.

L’événement Nuit européenne des musées Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-03-26 par Ville de Saint-Etienne