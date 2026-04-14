EXPO – Ex(s)istere, une ode au Végétal sauvage – SAINT-ETIENNE (42), Jardin Michel Olagnier et Jardin Maurice Combe, Saint-Étienne
EXPO – Ex(s)istere, une ode au Végétal sauvage – SAINT-ETIENNE (42), Jardin Michel Olagnier et Jardin Maurice Combe, Saint-Étienne mardi 12 mai 2026.
EXPO – Ex(s)istere, une ode au Végétal sauvage – SAINT-ETIENNE (42) 12 mai – 20 septembre Jardin Michel Olagnier et Jardin Maurice Combe Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T08:00:00+02:00 – 2026-05-12T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Saint-Étienne (42)
11 mai 2026 / 16h – 20 septembre / 19h
Du 11 mai au 20 septembre 2026, dans le cadre de La Belle saison des CBN, le Conservatoire botanique national du Massif central propose, en partenariat avec avec l’Office français de la biodiversité, la Fondation Humus, la Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne métropole, la Cité du Design, l’École d’art et design de Saint-Étienne et La Cabane, une exposition originale mêlant botanique, création artistique et poésie…
L’exposition se déploiera à travers une série de 14 panneaux disposés sur les grillages des jardins Combe et Olagnier, face à La Platine à l’entrée de la Cité du Design ; chacun consacré à une espèce végétale choisie par l’un des 14 Conservatoires botaniques nationaux. Qu’elles soient communes ou rares, ces plantes emblématiques des territoires de France portent toutes un message sur notre relation au Vivant et aux enjeux actuels de préservation de la biodiversité. Les contenus s’appuient sur l’expertise scientifique des CBN, tout en laissant place à l’émotion et à l’imaginaire véhiculés par les oeuvres de l’artiste Amandine Polet.
Au cœur de cette création, les dessins qui accompagnent l’ensemble des panneaux de l’exposition ont été réalisés spécialement pour le projet. Par un trait à la fois délicat et évocateur, l’artiste donne corps aux espèces végétales, révélant leur présence et leur fragilité. Cette approche visuelle est prolongée par des poèmes écrits par l’artiste, accessibles via des QR codes. Ils invitent les visiteurs à poursuivre la découverte par une expérience de lecture et d’interprétation sensible. L’articulation entre texte, image et savoirs scientifiques instaure ainsi un dialogue fécond entre rigueur botanique et expression artistique.
Infos complètes sur La Belle Saison des CBN sur le site www.fcbn.fr
Voir notre agenda pour découvrir la déclinaison de l’oeuvre Ex(s)istere sur le territoire du CBN Massif central https://www.cbnmc.fr/agenda
Jardin Michel Olagnier et Jardin Maurice Combe rue javelin pagnon Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.fcbn.fr/ »}, {« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}]
Une exposition originale mêlant botanique, art et poésie à travers 14 panneaux d’exposition disposés sur les grilles des jardins Combe et Olagnier, face à La Platine à l’entrée de la Cité du Design.
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