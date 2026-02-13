Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert !, Saint-Etienne – Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne

Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert ! Mardi 19 mai, 09h00 Saint-Etienne – Stade Geoffroy-Guichard Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Votre première commande groupée ViniPro récompensée !

Le vin est avant tout une histoire de partage. C’est pourquoi, pour toute ouverture d’une commande groupée effectuée durant l’événement, nous avons le plaisir de vous offrir une bouteille de Bon Vivant Rosé.

Offre exclusivement réservée aux nouveaux clients, dans la limite des stocks disponibles.

Saint-Etienne – Stade Geoffroy-Guichard 14 Rue Paul et Pierre Guichard, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

