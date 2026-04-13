Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT, Saint-Etienne – Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne

Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT Mardi 19 mai, 09h00 Saint-Etienne – Stade Geoffroy-Guichard Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Saint-Etienne – Stade Geoffroy-Guichard 14 Rue Paul et Pierre Guichard, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Nous vous offrons* un exemplaire du MémentoCSE 2025-2026, le guide pratique CSE -DS/RS – COS/CAS. Valeur 39 € *dans la limite des stocks disponibles

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