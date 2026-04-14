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Offres spéciales – Hexa Gourmet, Saint-Etienne – Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne

Offres spéciales – Hexa Gourmet, Saint-Etienne – Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne

Offres spéciales – Hexa Gourmet, Saint-Etienne – Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne mardi 19 mai 2026.

Lieu : Saint-Etienne - Stade Geoffroy-Guichard

Adresse : 14 Rue Paul et Pierre Guichard, 42000 Saint-Étienne

Ville : 42000 Saint-Étienne

Département : Loire

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Offres spéciales – Hexa Gourmet Mardi 19 mai, 09h00 Saint-Etienne – Stade Geoffroy-Guichard Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T17:00:00+02:00

Valable pour toute commande confirmée avant le 31 juillet 2026

Saint-Etienne – Stade Geoffroy-Guichard 14 Rue Paul et Pierre Guichard, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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