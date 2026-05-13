Exposition « Plus loin, plus vite, plus haut : se déplacer dans la Loire. 1793-1914. », Archives départementales de la Loire, Saint-Étienne

Exposition « Plus loin, plus vite, plus haut : se déplacer dans la Loire. 1793-1914. » Samedi 23 mai, 07h00, 16h00 Archives départementales de la Loire Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T07:00:00+02:00 – 2026-05-23T07:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Vivez la Nuit des musées aux Archives départementales de la Loire

Une sortie gratuite et familiale à ne pas manquer !

Les Archives départementales de la Loire vous ouvrent exceptionnellement leurs portes pour un voyage au cœur du 19e siècle autour de l’exposition :

« Plus loin, plus haut, plus vite. Se déplacer dans la Loire de 1893 à 1914. »

On vous transporte sur les chemins ligériens, à pied, à cheval, en voiture… Plongez dans la Loire des mobilités lentes et traditionnelles. Puis vibrez avec les innovations qui ont révolutionné les modes de déplacement : de la première ligne de train Saint-Etienne à Andrézieux, jusqu’aux premiers avions, en passant par le cycle et l’automobile.

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Visite libre : 16h00-20h00

Visites guidées : 17h00, 18h00 et 19h00 (durée 1h00)

Archives départementales de la Loire 6 rue Barrouin 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Bergson Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.77.93.58.78. https://archives.loire.fr https://www.facebook.com/archives42 Créées sous la Révolution, par la loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796), les Archives départementales sont un lieu de conservation de l’histoire et de la mémoire du territoire qui forme aujourd’hui le département de la Loire, et de ses habitants.

Le saviez-vous ?

Les Archives départementales de la Loire, ce sont près de 40 kilomètres linéaires de documents écrits, figurés (photographies, affiches, plans, gravures…) et audiovisuels qui sont conservés. Le plus ancien document, le don d’une terre pour la fondation de l’abbaye de Jourcey, date des années 1130-1150.

La bibliothèque historique comprend environ 12 000 titres, dont 2 300 titres de journaux.

Leurs missions sont multiples : contrôler, collecter, inventorier, communiquer, valoriser les archives publiques ou privées. Tramway :

Ligne T1 : arrêt Chaléassière

Ligne T2 : arrêt Cité du Design

Ligne T3 : arrêt Zénith – Comédie

Bus :

Arrêt rue des Aciéries ou arrêt Place Carnot.

Gare SNCF : Carnot ou La Terrasse

En voiture :

Sortie d’autoroute « La Terrasse »

Parking des Archives départementales.

Parking Relais Saint-Etienne – La Terrasse (220 places + 5 places handicapés)

Parking du Zenith et de la Comédie (10 mn à pied)

Vivez la Nuit des musées aux Archives départementales de la Loire

©Archives départementales de la Loire