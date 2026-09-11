Informations pratiques

Bourbon-Lancy

Animation thermale

Espace Culturel Saint Léger, Rue du Parc Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-09-16

Concert gratuit, ouvert à tous !

Venez partager un moment musical convivial avec une trentaine de musiciens dans une ambiance chaleureuse et pleine de bonne humeur. Au programme un répertoire festif et varié, des plus grands succès des années 70 aux titres d’aujourd’hui, pour le plaisir de toutes les générations. .

Espace Culturel Saint Léger, Rue du Parc Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 22 73 64 ste.philharmonique@gmail.com

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English : Animation thermale

L’événement Animation thermale Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-08-07 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I