Animation thermale Bourbon-Lancy
mercredi 16 septembre 2026 · Bourbon-Lancy
Informations pratiques
Bourbon-Lancy
Animation thermale
Espace Culturel Saint Léger, Rue du Parc Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-09-16
Concert gratuit, ouvert à tous !
Venez partager un moment musical convivial avec une trentaine de musiciens dans une ambiance chaleureuse et pleine de bonne humeur. Au programme un répertoire festif et varié, des plus grands succès des années 70 aux titres d’aujourd’hui, pour le plaisir de toutes les générations. .
Espace Culturel Saint Léger, Rue du Parc Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 22 73 64 ste.philharmonique@gmail.com
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English : Animation thermale
L’événement Animation thermale Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-08-07 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I
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